Погода на Пасху 2023: синоптики сделали предупреждение о непогоде
Погода в Украине на Пасху в этом году будет пасмурная, прохладная и в большинстве областей пройдет дождь. Также в нескольких областях ожидаются грозы.
Какая погода будет в разных областях Украины на Пасху - читайте в материале ниже.
В Украину идет антициклон
В праздничные дни, 15-16 апреля, погоду в Украине будет определять антициклон с севера. Ожидается снижение температуры как в дневное время, так и ночью. Еще антициклон принесет с собой осадки, местами - очень сильные.
Погода на востоке Украины
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в восточных областях ночью ожидается от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +11 +13 градусов. Ожидается небольшая облачность и небольшое усиление ветра, до 7-12 м/с. Осадки на Пасху не прогнозируются.
Погода на юге Украины
Южная часть страны в Пасхальное воскресенье окажется в зоне воздействия антициклона. Ночная температура будет колебаться в пределах +6 +8 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +17 градусов. Возможен ветер, до 7-12 м/с.
Сильный дождь с грозой пройдет в Одессе, в Николаевской и Запорожской областях ожидается небольшой дождь. В Крыму будет сухо, но пасмурно, днем воздух прогреется до +18 градусов.
Погода на севере Украины
В северной части страны небольшой дождь пройдет ночью, днем будет пасмурно, но без существенных осадков. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов. Ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.
Погода на западе Украины
Западные области на Пасху накроет сильными дождями и грозами. Ночью ожидается от +3 до +7 градусов, днем потеплеет до +13 +15 градусов, на Закарпатье до +17 градусов.
На Волыни днем пройдут кратковременные дожди, во Львове, Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске и Ужгороде - возможны ливни с грозами. Также прогнозируется ветер до 7-12 м/с.
Погода в центральной части Украины
В центре страны синоптики прогнозируют небольшие дожди - ночью, а также днем. Ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.
Ночная температура будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.
Карта погоды в Украине на воскресенье, 16 апреля
Погода на Пасху в Киеве
В столице сильный дождь начнется ночью, но к утру он прекратится. Днем ожидается пасмурна и облачная погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночная температура в Киеве составит +6 +8 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов. К вечеру ветер утихнет.
Карты погоды в Киеве на воскресенье, 16 апреля
Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве может подтопить часть районов из-за паводка.
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