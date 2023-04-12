Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру

До кінця поточного тижня та на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте вже з понеділка встановиться суха та тепла погода.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У нас в суботу та неділю, 15-16 квітня, будуть ще дощі. Особливо це західні, північні області, тобто більш правобережна частина України. А далі з 17 числа поступове припинення дощів. І може бути днів п’ять погода без опадів завдяки антициклону", - сказала вона.

За її словами, попередні розрахунки показують, що в другій половині суботи, 15 квітня, в Києві очікується невеликий дощ, який буде йти протягом усієї ночі. У неділю, на Великдень, в столиці прогнозується до 15 градусів тепла без опадів.

Як зазначила Голеня, у найближчі два тижні холодів в Україні не очікується, а з 17 квітня "це вже не морози, а заморозки". За її словами, снігу в Україні варто очікували хиба що в Карпатах.

Синоптик повідомила, що на наступному тижні вночі температура буде плюсовою - від 2 до 8 градусів тепла.

Щодо дощової погоди протягом квітня 2023 року Голеня зазначила, що зазвичай у цьому місяці опадів небагато. "Але вже другий чи третій рік випадає норма чи більше", - сказала вона.