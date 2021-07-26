UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Погода в Украине: синоптики рассказали, где жару разбавят дожди

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине 26 июля будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. При этом в некоторых западных областях ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины местами осадки, а именно в Закарпатской (+28+30), Львовской (+27+29), Волынской (+27+29) и Ровенской областях (+27+29). В Ивано-Франковской области +28+30, в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой +27+29.

На севере страны без осадков. Температура воздуха в Черниговской и Сумской областях составит +27+29.

В центральных регионах также без осадков. В Черкасской области +28+30, в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях +29+31.

На востоке без дождей. В Луганской и Харьковской областях +30+32, в Донецкой области +29+31.

В южных областях дождей также не ожидается. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях +30+32. В Одесской области +29+31.

В Крыму без осадков и +30+32.

В Киеве солнечно, температура воздуха составит +27+29 градусов. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 26 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в Африке происходят погодные аномалии. Там выпал снег, и эксперты фиксируют рекорды минимальной температуры.

Мы также писали о том, что в Украину идут затяжные дожди, а начало августа готовит "сюрприз".

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода