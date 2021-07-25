В Украину идут затяжные дожди, а начало августа готовит "сюрприз"

Погода в Украине готовит период затяжных осадков в виде дождей и гроз, и температурные "качели" до конца июля и в начале августа.

Какая погода ожидается в период с 25 июля по 7 августа в разных областных центрах Украины, которые охватывают центральные, северные, южные восточные и западные регионы:

В Киеве, согласно с прогнозом, до конца июля, да и всю первую неделю следующего месяца - будет дождливо. А в даты 28, 31 июля и 6 августа пройдут сильные ливни с грозой. В ближайшие дни потеплеет до +30 градусов, а с начала августа температура воздуха начнет опускаться, но значительные перепады в столице не ожидаются.

В Харькове сильные ливни с грозой прогнозируются 29 июля и 1 августа, а в целом будет преобладать малооблачная, переменная облачность, или ясная погода. В последнюю неделю июля столбики термометра поднимутся до +31 градусов максимум, после чего уже 3 августа "просядут" до +23. Далее снова потеплеет.

Во Львове с 26 июля зарядят дожди до 7 августа (27-28 и 31 июля - сильные ливни с грозами). Температура воздуха начнет опускаться в конце месяца с +29 до +22... +24 градусов в первой половине августа.

В Днепре грозовые дожди начнутся с 29 июля, но затяжными они не станут. "Мокрые" даты: 29-30 июля, 1, 3-4 августа. До конца месяца будет довольно жарко - до +31 градуса, а вот в первые дни августа температура воздуха спадет до +23, но затем снова поползет вверх до +30.

В Одессе "дождливый сезон" начнется с 29 июля, причем на дату 2 августа синоптики предвещают мощный ливень с грозой. До конца июля будет тепло: около +28... +31 градуса, а уже 2 августа столбики термометров опустятся до +25 градусов, после чего снова пойдут вверх.

В Черкассах грозовые ливни начнутся с 28 июля, и будут периодически сменяться переменной облачностью или ясной погодой. До 31 июля температура воздуха ожидается +28... +30 градусов, но в первые дни августа градусы "просядут" до +24.

В Николаеве с дождями будет "не густо" - осадки ожидаются 29 июля, 1-2 августа, 4, 6-7-го. Существенный спад температуры воздуха прогнозируется со 2 августа (с +32 до +25 градусов). Далее столбики термометров снова пойдут вверх.

В Луцке дожди с периодическими грозами и ливнями зарядят с 26 июля. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться до +30 градусов (30 июля), но вместе с августом придет "похолодание" до +22...+23 градусов.

В Луганске дождливо будет с 1 августа и дальше. До 31 июля столбики термометров поднимутся до +33 градусов, после чего резко посвежеет до +27 уже 2-3 августа, но затем опять вернется жара.

В Чернигове ближайшие две недели будет преобладать дождливая погода, 28-29 июля, 2 и 6 августа прогнозируются довольно мощные ливни с грозами. Столбики термометров не станут подниматься выше +29 градусов, а вот со 2 августа постепенно температура воздуха станет понемногу спускаться.

В Хмельницком периоды дождей стартует 27 июля, а финиширует нескоро. Температура воздуха с 30 на 31 июля снизится с +31 до +26 градусов, а далее опустится еще ниже.