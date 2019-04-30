Погода в Украине: синоптики дали неутешительный пргоноз

Погода в Украине во вторник будет плохой
Погода в Украине во вторник, 30 апреля, принесет дожди и похолодание на значительную территорию Украины. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Осадки сегодня не предусматриваются только в Николаевской, Херсонской областях и на Крымском полуострове. К тому же здесь будет тепло - от +20 до +22 градусов.
На остальной территории пройдут дожди и будет довольно прохладно. К тому же задует довольно сильный ветер - от 7 до 12 метров в секунду.
Погода в Украине 30 апреля - будет дождь и похолодание (фото: pixabay.com)
Холоднее всего сегодня будет на Киевщине, Сумщине и Харьковщине, где воздух прогреется лишь до +11... +14 градусов.
В столице во вторник будет холодно - от +11 до +13 градусов, будет моросить дождь, ветер северо-восточный от 7 до 12 метров за секунду.
Погода в Украине 30 апреля - будет дождь и похолодание (фото: facebook.com/ukrgmc.official)
Напомним, на Пасху плохая погода удивила жителей Тернопольской области снегом с огромным градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурные водные потоки.
К слову, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, когда в Украине наконец начнет улучшаться погода.
Также мы писали о том, что синоптики дали долгосрочный прогноз на май.