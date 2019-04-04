Погода в Украине: как долго продлится потепление

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет теплой, спокойной и без осадков. Наконец на всей территории страны воцарится настоящая весна. Утешительной новостью поделились синоптики Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что солнечная и теплая погода установится в ближайшие дни, однако уже в воскресенье в Украину придет циклон и принесет с собой дожди, которые охватят едва ли не всю территорию страны, а на следующей неделе синоптики предсказывают даже ливни.

Погода в Украине 5 апреля - будет тепло и без осадков (фото: pixabay.com)

Теплее всего в пятницу будет на Западе - здесь днем воздух прогреется до +12... +17 градусов, а на Закарпатье - до рекордных +19 тепла.

Холоднее всего завтра днем на Севере и Востоке - от +10 до +12 градусов.

Однако ближайшей ночью все еще немного поморозит: на Севере и в Центре до -1 градуса. На Западе - от 0 до +2. Только для жителей Закарпатья синоптики дали утешительный ночной прогноз - от +7 до +9 тепла.

Ветер будет преимущественно юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с, однако днем в западных областях ожидаются отдельные порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 5 апреля - будет тепло и без осадков (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик дал украинцам тревожный прогноз погоды на апрель.

А также мы писали о том, что продолжительность лета в Киеве возросла до четырех месяцев.