ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продолжительность лета в Киеве выросла до четырех месяцев

Новости » Общество    28.03.2019 - 18:40
Продолжительность лета в Киеве выросла до четырех месяцев
Фото: Андреевский спуск в Киеве (РБК-Украина)

Метеорологическое лето начинается в середине мая и длится до середины сентября

Средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

В обсерватории отмечают, что самым длинным было лето 2012 года, которое продолжалось 166 дней с 25 апреля до 8 октября.

Согласно методологии, начало метеорологического лета фиксируется, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла.

Продолжительность лета в Киеве выросла до четырех месяцев

cgo-sreznevskyi.kiev.ua

Обсерватория публикует эти данные в связи с заявлением, которое сделала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института. Она сообщила, что климатические изменения привели к тому, что лето в Украине стало значительно короче. Мартазинова отметила, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы. Метеорологическая зима длилась с 13 ноября по 3 марта - всего 111 дней. Это на шесть дней дольше климатической нормы.

Климатологи констатировали сокращение лета в Украине до двух месяцев Климатологи дали прогноз до конца весны
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины летоклиматметеорология
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь