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Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 11:00
Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий
Погода в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине огорчит жителей дождями и сильным ветром

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет благоприятной не во всех областях страны. Синоптик Наталка Диденко сообщила, в каких регионах пройдут дожди и усилится ветер. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в пятницу ожидается вполне весенняя. По прогнозу Диденко, во многих областях будет тепло, но на западе ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, а на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях пройдут небольшие локальные дожди.

"Температура воздуха ближайшей ночью предполагается низкая, от 3 тепла до 3 мороза. Днем воздух прогреется до +10 +15 градусов. Немного холоднее будет в Сумской и Харьковской областях, +8 +12 градусов. В Киеве 5 апреля – с солнышком. Ночью в столице около нуля, в окрестностях до 2 градусов мороза, днем +10 +12 градусов", - рассказала Наталка Диденко.

Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий

Прогноз погоды на 5 апреля 

Она сообщила, что на ближайших выходных в Украине потеплеет еще на несколько градусов и будет преобладать солнечная погода. На Благовещенье возможны дожди в западных областях, а также в северных.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик дал украинцам тревожный прогноз погоды на апрель.

А также мы рассказывали о том, что продолжительность лета в Киеве выросла до четырех месяцев.

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