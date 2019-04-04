Погода в Україні: як довго триватиме потепління

Погода в Україні в п'ятницю, 5 квітня, буде теплою, спокійною і без опадів. Нарешті на всій території країни запанує справжня весна. Втішною новиною поділилися синоптики Українського гідрометцентру.

Повідомляється, що сонячна й тепла погода встановиться найближчими днями, однак вже в неділю до України завітає циклон і принесе з собою дощі, які охоплять ледь не всю територію країни, а на наступному тижні синоптики передбачають навіть зливи.

Погода в Україні 5 квітня - буде тепло і без опадів (фото: pixabay.com)

Найтепліше в п'ятницю буде на Заході - тут вдень повітря прогріється до +12... +17 градусів, а на Закарпатті - до рекордних +19 тепла.

Найхолодніше завтра вдень на Півночі та Сході - від +10 до +12 градусів.

Однак найближчої ночі все ще трохи поморозить: на Півночі та в Центрі до -1 градуса. На Заході - від 0 до +2. Лише для мешканців Закарпаття синоптики дали втішний нічний прогноз - від +7 до +9 тепла.

Вітер буде переважно південно-східний (на Лівобережжі - західний), 5-10 м/с, проте вдень у західних областях очікуються окремі пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

Погода в Україні 5 квітня - буде тепло і без опадів (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик дав українцям тривожний прогноз погоди на квітень.

А також ми писали про те, що тривалість літа у Києві зросла до чотирьох місяців.