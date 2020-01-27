Погода стремительно ухудшается: в Украину возвращается зима

Погода в Украине в ближайшую неделю будет холодной и снежной. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега и сильный порывистый ветер в большинстве областей.

Во вторник, 28 января, в большинстве регионов страны ночная температура воздуха опустится до -1 градуса, местами от 0 до +2 градусов. Сильные дожди охватят южные области страны и юго-восток, а также центральные и большинство западных областей. Дневная температура воздуха составит +2 +4 градуса на востоке и в центре, +4 +6 градусов на юге, на западе и севере от +3 до +7 градусов.

В Киеве 28 января будет пасмурно, но без осадков. Ночью 0 +2 градуса, днем +4 +6 градусов.

Карта погоды на 28 января

В среду, 29 января всю территорию Украины охватят снежные ливни, а также кратковременные дожди, которые пройдут в южных областях. Температура воздуха опустится до 0 +2 градусов в большинстве регионов, только на юге днем ожидается от +5 до +7 градусов. Ожидается усиление ветра до 12 м/с.

В Киеве 29 января будет идти сильный дождь со снегом. Температура воздуха составит 0 +2 градуса.

Карта погоды на 29 января

В четверг, 30 января синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины снег и снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, днем до +2 градусов, на юге +5 +7 градусов. Ветер северо-западный, до 12 м/с.

В Киеве 30 января будет идти мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов.

31 января, в пятницу, температура воздуха в большинстве областей немного повысится, а циклон отступит в южных и юго-восточных областях. В остальных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке, севере и в центре страны днем +2 +4 градуса, на юге от +4 до +8 градусов, на западе +3 +6 градусов.

В Киеве 31 января мокрый снег, дождь. Ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +2 +4 градусов.

В субботу, 1 февраля, в большинстве областей Украины будет идти мокрый снег, небольшое прояснение возможно только на юге страны. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +2 градусов, днем в большинстве регионов +2 +4 градуса, на западе и в южных областях от +3 до +6 градусов.

В Киеве 1 февраля будет идти мокрый снег и снег с дождем. Ночью -1 +1 градус, днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

Карта погоды на 1 февраля