В Украину ворвется снежная буря: какие области пострадают

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро очень сильно испортится

Погода в Украине в ближайшие дни принесет в страну осадки в виде дождя со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер. Синоптики предостерегают украинцев быть осторожными и стараться не парковать авто под старыми деревьями.

Синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице пишет, что во вторник, 28 января, в Украину придут дожди с Черного моря. Циклон накроет южную и восточную часть, возможно дотянет до Кропивницкого и Днепропетровщины.

"На остальной территории - без существенных осадков, однако вечером до крайнего запада, с Карпат, подойдут дождь и мокрый снег", - пишет синоптик.

А вот уже в среду, 29 января, атмосферный фронт накроет всю страну. В этот день стоит ждать дождя с мокрым снегом, сильного порывистого ветра. При этом температура воздуха во вторник и среду будет довольно высокой - на Юге до +7... +10 градусов, на остальных территориях до +5.

В четверг, 30 января, в стране похолодает до 0+4 градусов.

В Киеве во вторник, 28 января, осадки не ожидаются, но будет довольно облачно, тепло - от +4 до +6. 29 января в столицу придет циклон - сначала облачность, ветер, потом дождь и мокрый снег. 30 января в Киеве похолодает.

Погода в Украине с 28 по 31 января (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргидрометцентра подтвердили прогноз Наталки Диденко на конец января. По данным гидрометцентра, атмосферный фронт начнет покидать страну уже 30-31 января.

Погода в Украине с 28 по 31 января (фото: meteo.gov.ua)