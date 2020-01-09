Погода совершенно испортится: синоптики предупредили о сильных осадках

Погода в Украине в пятницу, 10 января, сильно ухудшится почти во всех областях страны. Регионы накроют мокрый снег, дождь и снег с дождем. Температура воздуха немного повысится. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она объяснила, что в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет с собой осадки и небольшое потепление.

"Циклон с центром недалеко от Дании зашлет завтра, 10 января, в Украину свой атмосферный фронт. Его дары – традиционные, дождь и мокрый снег. Осадки в пятницу более вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного зацепят Центр, и, возможно, Харьков. Значительная часть Востока и Юга побудет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, умеренный", - написала синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что температура воздуха в ближайшую ночь будет ниже нуля, а завтра поднимется до плюсовых отметок.

"В ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а завтра днем снова ничего нового в этой неянварской зиме, 0 +5 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 10 января пройдут дожди, местами возможен мокрый снег. Ночью ожидается около 0, а днем до +3 градусов. Наталка Диденко добавила, что в ближайшие дни погода существенно не изменится и украинцев ожидает пасмурная погода, небольшие плюсы, прояснения, возможен небольшой мороз.

Синоптики Украинского гидрометцентра обещают 10 января дожди в большинстве областей страны, кроме Закарпатья, юга и большей части востока страны.

В субботу, 11 января, все регионы страны, кроме юга, накроет сильными дождями с мокрым снегом, а температура воздуха поднимется до +4 +6 градусов.

Солнечная и ясная погода ожидается в Украине в воскресенье, 12 января. Ночью от -1 до +2 градусов, днем везде потеплеет до +3 +5 градусов.