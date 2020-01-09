Погода зовсім зіпсується: синоптики попередили про сильні опади

Погода в Україні у п'ятницю, 10 січня, сильно погіршиться майже у всіх областях країни. Регіони накриють мокрий сніг, дощ і сніг з дощем. Температура повітря трохи підвищиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона пояснила, що в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе із собою опади і невелике потепління.

"Циклон з центром недалеко від Данії зашле завтра, 10 січня, в Україну свій атмосферний фронт. Його дари – традиційні, дощ і мокрий сніг. Опади у п'ятницю вірогідніші на Півночі України, в західних областях, трохи зачеплять Центр, і, можливо, Харків. Значна частина Сходу і Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західний, помірний", - написала синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що температура повітря в найближчу ніч буде нижче нуля, а завтра підніметься до плюсових позначок.

"У найближчу ніч температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову нічого нового в цій несічневій зимі, 0 +5 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві 10 січня пройдуть дощі, місцями можливий мокрий сніг. Вночі очікується близько 0, а вдень до +3 градусів. Наталка Діденко додала, що в найближчі дні погода істотно не зміниться і українців чекає похмура погода, невеликі плюси, прояснення, можливий невеликий мороз.

Синоптики Українського гідрометцентру обіцяють 10 січня дощі в більшості областей країни, крім Закарпаття, півдня і більшої частини сходу країни.

У суботу, 11 січня, всі регіони країни, крім півдня, накриє сильними дощами з мокрим снігом, а температура повітря підніметься до +4 +6 градусів.

Сонячна і ясна погода очікується в Україні у неділю, 12 січня. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень скрізь потеплішає до +3 +5 градусів.