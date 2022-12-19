Погода на Різдво 25 грудня: синоптики оновили прогнози на святковий день

Сильний вітер та опади

За словами кандидата географічних наук та синоптики Ігоря Кибальчича, у вихідні, 24-25 грудня, очікується волога та тепла погода.

"На вихідні, 24-25 грудня, очікується волога та тепла погода на всій території України. Пройдуть невеликі, іноді помірні дощі. Ймовірні тумани. Вітер утримається у західній частині, 5 – 10 м/с. У нічний час температура повітря становитиме - 1...+4 градусів, вдень повітря прогріється до +3...+8 градусів, на півдні до +10 градусів", - сказано в його статті на Meteoprog.

Погода в Україні 24-25 грудня

Як повідомляють карти Gismeteo, на сході країни напередодні Різдва очікується близько +4 градусів вдень. Вночі температура коливатиметься від -1 до +1 градуса. У суботу, 24 грудня очікується сніг із дощем, а в неділю - мокрий сніг із переходом у дощ. Також синоптики прогнозують посилення вітру до 11-15 м/с.

Зима на сході повернеться лише після 27 грудня – температура знову опуститься до 0 -3 градусів та почне засипати снігом.

В південній частині країни почнеться справжня відлига. Напередодні Різдва 24 грудня синоптики прогнозують до +7 градусів вдень і сильний дощ. 25 грудня вдень прогріється до +10 градусів, уночі очікується +4+7 градусів. І у свято йтиме сильний дощ.

На півночі напередодні Різдва йтиме мокрий сніг із дощем. Температура очікується вночі +1+3 градуси, вдень +4+5 градусів. 25 грудня йтиме сніг, мокрий сніг з дощем та дощ.

Похолодання до -6 градусів уночі повернеться з 27 грудня. І синоптики прогнозують сильний сніг.

У західних областях країни напередодні Різдва будуть сильні дощі та підвищенням температури до +9 градусів вдень. Вночі очікується близько 5 градусів. 25 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем і до +7 градусів. Очікується також штормовий вітер – до 16-19 м/с.

Погода в Києві на Різдво

У столиці 24 грудня очікується мокрий сніг із дощем. Вночі +3+4 градуси, вдень прогріється до +7 градусів. Різдво у Києві також буде з опадами - йтиме мокрий сніг із дощем. Вночі близько +4, вдень до +6 градусів.