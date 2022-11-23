У грудні вдарить до 8 градусів тепла? Синоптики прогнозують сильне потепління

Погода в Україні знову готує сюрприз у вигляді несподіваного потепління. Цілком, ймовірно, що хвиль з різким підвищенням температури до кінця року буде декілька і температура повітря різко підніматиметься до +4 +8 градусів, а потім знову падатиме до невеликих морозів.

Яка погода чекає на українців найближчим часом і чи варто чекати на потепління - читайте нижче.

Як повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін, найближчого тижня зимова погода відступить і в більшості областей буде хмарно та з проясненнями.

"У більшості областей погода наступного тижня порадує хмарністю з проясненнями. Опадів поменшає, а з середи їх зовсім не буде", - зазначає синоптик.

Він також прогнозує підвищення температури повітря та явне потепління.

"Температура буде переважно комфортною, по всій країні стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -2 до +4 ночами й до +4 +8 градусів у денний період. Тому щонайменше тиждень зимою і не пахнутиме", - резюмував Щедрін.

А яку погоду обіцяють інші синоптики?

За прогнозом начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, справжня зима в Україні розпочнеться у першій декаді грудня. Зазвичай саме в цей час приходить метеорологічна зима в Україні, а отже, середньодобова температура опуститься нижче 0 градусів.

За даними Білика, грудень зазвичай найтепліший місяць зими, а ось найхолоднішим періодом є період кінця січня - початок лютого.

Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, грудень 2022 року буде м'яким та відносним теплим. Почнеться місяць із невеликого морозу, можливий сніг.

А з 12 грудня можливе потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом та снігом з дощем. До кінця місяця знову трохи похолодає, а на Новий рік буде відлига та мокрий сніг.

Погодні інформери поки що потепління не обіцяють

За даними Gismeteo, потепління у грудні очікувати не варто. В останні вихідні листопада можливе підвищення температури повітря на кілька градусів, але вже до 1 грудня повернуться морози вночі та вдень.

Також варто очікувати багато опадів, як наприкінці листопада у вигляді мокрого снігу з дощем, так і у грудні – снігу та мокрого снігу.

Карта погоди на грудень 2022 року для Києва

З такою ж погодою грудень зустрінуть західні, північні та центральні області. На сході найближчого тижня варто очікувати мокрий сніг з дощем та температуру від +3 до +5 градусів вдень, від 0 до +2 градусів уночі. А з 1 грудня вдарять морози, можливий сніг та мокрий сніг.

Трохи тепліше буде лише у південній частині України – там синоптики прогнозують від +5 до +11 градусів вдень до кінця листопада. У перші дні грудня температура вночі опуститься до невеликих мінусів, можливий мокрий сніг із дощем.