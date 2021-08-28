Погода порадует украинцев теплом и солнцем, но некоторые области накроют дожди

Также жителей западных, северных и восточных областей предупредили о туманах в утреннее время, что снизит видимость местами даже до 30 метров.

Погода в центральных регионах

В Винницкой области будет сухо, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в дневное время составит около +20... +23 градусов.

В Черкасской области - тоже без осадков. Столбики термометров покажут около +24... +27 градусов.

В Полтавской и Кировоградской областях будет ясно. Термометры засвидетельствуют приятное тепло до +29 градусов максимум.

В Днепропетровской области будет солнечно, без дождей. Температура воздуха около +27... +30 градусов.

Погода на западе Украины

Во Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях прогнозируется переменная облачность, осадки маловероятны. Будет свежо - столбики термометров в дневное время покажут около +17... +20 градусов.

В Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях - облачно с прояснениями, дожди вероятны лишь на Прикарпатье. Температура воздуха около +19... +22 градусов.

На Закарпатье есть вероятность кратковременных дождей, небо затянет облаками. Термометры покажут +16... +19 градусов.

Погода в северных регионах

В Киевской области пройдет дождь, будет переменная облачность. Температура воздуха около +21... +24 градусов.

В Житомирской и Черниговской областях осадки не ожидаются. Столбики термометров будут колебаться в пределах +19... +22 градусов.

В Сумской области будет ясно, без осадков. Температура воздуха до +28 градусов максимум.

Погода на востоке Украины

В Харьковской области дожди не прогнозируются, ожидается ясная погода. Температура воздуха около +27... +30 градусов.

В Луганской и Донецкой областях тоже без осадков. Будет жарко - до +32 градусов.

Погода в южных регионах

В Одесской области - без дождей, будет ясно. Температура воздуха днем +26... +29 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму погода будет ясная, сухая и жаркая - столбики термометров покажут около +29... +32 градусов.