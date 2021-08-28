Погода порадує українців теплом і сонцем, проте деякі області накриють дощі

Погода в Україні в суботу, 28 серпня, порадує комфортною температурою повітря, і на більшій частині території країни опади, які останнім часом спостерігалися через переміщення атмосферного фронту, вже не очікуються. Втім, в деяких регіонах все ж пройдуть короткочасні дощі.
Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.
Також жителів західних, північних і східних областей попередили про тумани в ранковий час, що знизить видимість місцями навіть до 30 метрів.
У Вінницькій області буде сухо, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в денний час складе близько +20... +23 градусів.
У Черкаській області - теж без опадів. Стовпчики термометрів покажуть близько +24... +27 градусів.
У Полтавській та Кіровоградській областях буде ясно. Термометри засвідчать приємне тепло до +29 градусів максимум.
У Дніпропетровській області буде сонячно, без дощів. Температура повітря близько +27... +30 градусів.
У Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях прогнозується мінлива хмарність, опади малоймовірні. Буде свіжо - стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +17... +20 градусів.
У Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях - хмарно з проясненнями, дощі ймовірні лише на Прикарпатті. Температура повітря близько +19... +22 градусів.
На Закарпатті є ймовірність короткочасних дощів, небо затягне хмарами. Термометри покажуть +16... +19 градусів.
У Київській області пройде дощ, буде мінлива хмарність. Температура повітря близько +21... +24 градусів.
У Житомирській та Чернігівській областях опади не очікуються. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +19... 22 градусів.
У Сумській області буде ясно, без опадів. Температура повітря до +28 градусів максимум.
У Харківській області дощі не прогнозуються, очікується ясна погода. Температура повітря близько +27... +30 градусів.
У Луганській і Донецькій областях теж без опадів. Буде спекотно - до +32 градусів.
В Одеській області - без дощів, буде ясно. Температура повітря вдень +26... +29 градусів.
У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму погода буде ясна, суха і спекотна - стовпчики термометрів покажуть близько +29... +32 градусів.
Раніше повідомлялося, що з'явився докладний прогноз погоди в Україні на осінь.
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