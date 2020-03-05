Погода поможет Украине "убить" коронавирус: появился прогноз

Весна "пригреет" коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Остановить коронавирус в Украине поможет погода

Погода в Украине будет способствовать тому, чтобы распространение коронавируса остановилось. Теплая погода, прогнозируемая в начале марта практически на всей территории страны, может остановить процесс распространения опасной инфекции COVID-19.

Соответствующую гипотезу высказали исследователи из немецкого института Роберта Коха.

Дело в том, что согласно многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, первый месяц весны в этом году ожидается аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

Такие погодные условия могут создать дополнительный "барьер" для распространения коронавируса.

По словам замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова, тепло может быть пагубным явлением для этой инфекции, так как было объявлено, что для распространения болезни прохладная погода является наиболее подходящей средой. Об этом передает rg.ru.

Нужно сказать, что надежных подтверждений для этой гипотезы в настоящее время нет - ведь вирус еще изучен недостаточно, а предыдущие случаи заражения имели место и при теплой температуре воздуха.

"Размножается коронавирус в человеческом теле при температуре +37 градусов. Но если получится сдвинуть вспышку коронавируса ближе к лету, это будет очень хорошо, иначе коронавирус наложится на волну обычного гриппа, и тогда на медиков ляжет двойная нагрузка, с которой им будет очень трудно справиться", - поделился мнением заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин.

Напомним, что ведущий популярного украинского тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров накануне начала эпидемии снимал в Китае свой новый цикл передач. Он вместе с оператором провел в Поднебесной почти полгода и фактически наблюдал за началом эпидемии. Со ссылкой на своих китайских друзей путешественник отмечал, что к весне ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться, так как вирус любит холод и с потеплением должен уйти.

Добавим также, что в Метеорологическом бюро Великобритании ранее озвучили прогноз на ближайшие 5 лет, согласно которому этот период станет самым теплым за всю историю наблюдений специалистов. Кроме того, синоптики прогнозируют пожары и штормы по всему миру в ближайшие годы.