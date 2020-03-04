Астролог рассказал, когда утихнет вспышка коронавируса

Астролог рассказал, когда мир покинет коронавирус (фото: freepic)

Астролог дал позитивный прогноз по поводу коронавируса

Коронавирус распространяется со страшной силой по всему миру, держа в страхе всех жителей планеты Земля. Астролог Влад Росс предсказал дату окончания эпидемии COVID-19. Предсказатель сообщил, что он говорил об этой опасности еще в 2019 году, когда составлял гороскоп на 2020 год. Он отмечал особо тяжелый месяц эпидемии - это январь 2020 года.

Росс отметил, что жертв коронавируса могло быть и намного больше, если бы власти Китая не сделали так много усилий по его лечению.

Эксперт сообщил, что конец эпидемии будет в середине апреля.

"Росхождения Плутона и Сатурна начинается в конце февраля - начале марта. Это означает, что эпидемия пойдет на спад. Но опасность останется, пока Меркурий в Рыбах. Рыбы - это как раз о болезнях, которые распространяются воздушно-капельным путем. Это не только коронавирус, но и любой грипп. А как только Меркурий перейдет в знак Овна, коронавирус уйдет. Это произойдет в середине апреля. До конца апреля люди начнут приходить в себя, станет понятно, что этот вирус не так опасен, как сейчас кажется", - рассказал Росс "24 каналу".

Астролог подчеркнул, что вирус очень боится тепла, как только температура воздуха станет болше +15 градусов - коронавирус испарится. Украинцам страшная эпидемия совсем не грозит, уверен Влад Росс.

"Эпидемия больше коснулась стран под знаком Козерога и Стрельца. Поэтому сильно задело Китай, под знаком Козерога и Италию, которая под знаком Стрельца. А Украина под знаком Тельца, поэтому у нас непредвиденных и сложных ситуаций ждать не стоит",- обрадовал Влад Росс.

Ранее стало известно, как чувствует себя больной коронавирусом украинец.