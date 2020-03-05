Погода допоможе Україні "вбити" коронавірус: з'явився прогноз

Весна "пригріє" коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Зупинити коронавірус в Україні допоможе погода

Погода в Україні сприятиме тому, щоб поширення коронавіруса зупинилося. Тепла погода, прогнозована на початку березня практично на всій території країни, може зупинити процес розповсюдження небезпечної інфекції COVID-19.

Відповідну гіпотезу висловили дослідники з німецького інституту Роберта Коха.

Справа в тому, що згідно з численними прогнозами Українського Гідрометцентру, перший місяць весни цього року очікується аномально теплим і з опадами в межах норми.

Такі погодні умови можуть створити додатковий "бар'єр" для поширення коронавіруса.

За словами заступника директора Інституту Європи РАН Владислава Бєлова, тепло може бути згубним явищем для цієї інфекції, адже було оголошено, що для поширення хвороби прохолодна погода є найбільш підходящим середовищем. Про це передає rg.ru.

Треба сказати, що надійних підтверджень цієї гіпотези в даний час немає, бо вірус ще вивчений недостатньо, а попередні випадки зараження мали місце і при теплій температурі повітря.

"Розмножується коронавірус в людському тілі при температурі +37 градусів. Але якщо вдасться зрушити спалах коронавіруса ближче до літа, це буде дуже добре, інакше коронавірус накладеться на хвилю звичайного грипу, і тоді на медиків ляже подвійне навантаження, з яким їм буде дуже важко впоратися", - поділився думкою завідувач сектору молекулярної еволюції Інституту проблем передачі інформації РАН Георгій Базикін.

Нагадаємо, що ведучий популярного українського тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров напередодні початку епідемії знімав у Китаї свій новий цикл передач. Він разом з оператором провів у Піднебесній майже півроку і фактично спостерігав за початком епідемії. З посиланням на своїх китайських друзів мандрівник зазначав, що до весни ситуація з коронавірусом має стабілізуватися, адже вірус любить холод і з потеплінням повинен піти.

Додамо також, що в Метеорологічному бюро Великої Британії раніше озвучили прогноз на найближчі 5 років, згідно з яким цей період стане найтеплішим за всю історію спостережень фахівців. Крім того, синоптики прогнозують пожежі та шторми по всьому світу в найближчі роки.