Погода на Новый год в Украине: синоптики ошарашили прогнозом

Какой будет погода на Новый год в Украине интересно практически каждому жителю нашей страны, так как этот праздник ждут с нетерпением многие. По прогнозу сайта "Метеоролог", декабрь в этом году ожидается теплее, чем обычно в это время. Похолодание и снег скорей всего придут с 15 декабря.

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию. Погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

А вот народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы и на Новый год будет холодно, но без снега. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -9 градусов.

Погода на Новый год в Украине (фото: РБК-Украина)

Британские метеорологи ошарашили своим прогнозом для Украины. По их мнению, нас ждет самая суровая зима за 30 лет. Морозы будут достигать до -20 градусов ниже нуля.

Как мы ранее писали, погода в Украине в среду, 20 ноября, ожидается пасмурная и прохладная практически во всех областях страны. Местами ожидается резкое понижение температуры воздуха до -2 градусов.