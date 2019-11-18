Надвигаются морозы: каким областям приготовиться к резкому похолоданию

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз

Погода в Украине во вторник, 19 ноября, ожидается прохладная, но сухая. Синоптики предупредили о том, что в нескольких областях возможны ночные заморозки. К середине текущей недели заморозки распространятся по всей территории Украины и ожидается резкое понижение температуры воздуха в дневные часы.

Погода на востоке страны ожидается облачная, без существенных осадков. Ночная температура воздуха опустится до 0 -3 градусов, днем прогреется всего до +5 +7 градусов.

В южных областях сохранится теплая погода. Ожидается облачность, с прояснениями, без осадков. Ночью от +3 до +6 градусов, в Одессе до +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, облачно. Ночью +4 +6 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

На севере Украины ожидается прохладная погода, однако осадков не будет. Ночью в регионе +2 +4 градуса, днем ожидается +6 +8 градусов.

В западных областях сохранится теплая погода. Днем будет облачно, с прояснениями, температура воздуха +10 +14 градусов, ночью опустится до +5 +7 градусов.

В центральной части страны облачно, по прогнозу синоптиков – без осадков. Ночью от +2 до +4 градусов, днем потеплеет до +6 +8 градусов.

В Киеве 19 ноября ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются. Возможна небольшая облачность, с прояснениями. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, дневная будет колебаться от +6 до +8 градусов.

Погода в Украине 19 ноября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха начнет резко снижаться и в четверг, 21 ноября, большая часть Украины окажется в зоне первых морозов.

На востоке страны ночью ожидается -6 -8 градусов, днем от -1 до +1 градуса. В центральной части, на севере, а также на юге ожидается понижение температуры до -1 градуса днем, до -3 -5 градусов ночью.

В западных областях сохранится плюсовая температура воздуха, до +6 +8 градусов, ночью от +2 до +6 градусов. Кроме того, на западе пройдут кратковременные дожди.

Погода в Украине 21 ноября