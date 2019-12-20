Погода на Новый год: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине в новогоднюю ночь приготовила сюрприз для жителей большинства регионов. По предварительным прогнозам синоптиков, новогодняя ночь должна была быть теплой и сухой. Однако последние данные указывают на то, что 31 декабря почти во всех регионах Украины будет холодно. Кроме того, накануне праздников в большинстве регионов страны ударит сильный мороз.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook, новогодняя ночь в Киеве будет холодной, -2 -4 градуса. Осадки не прогнозируются, но возможно, будет гололедица.

"Основные осадки предполагаются в ближайшие дни – воскресенье, понедельник, вторник – дожди. Снежок потом вероятен, но небольшой, 29 декабря", - сообщила она.

Погода в Киеве на Новый год

Народные синоптики прогнозируют снегопады в конце декабря и обещают, что в новогоднюю ночь будет морозно, а снег не растает.

"В декабре будет два периода хороших снегопадов, с 22 по 24, и с 27 по 29 декабря. Снег не растает до Нового года, а перед праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4-6 градусов мороза, не больше", - рассказал Леонид Горбань.

Информеры погоды показывают, что накануне Нового года в Украину придет сильное похолодание и последние дни 2019 года будут морозными.

На севере страны ночная температура воздуха опустится до -8 -9 градусов, днем от -6 30 декабря, до +1 градуса 1 и 2 января. Также ожидается мокрый снег 1 января.

Погода на севере Украины

В восточных областях ночная температура 30 и 31 декабря опустится до -10 -13 градусов, но 1 января снова поднимется до 0 градусов. В первые дни нового года там пройдет снег, а также мокрый снег с дождем.

Погода на востоке Украины

На западе температура до -13 градусов упадет 29 декабря, но уже в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют -2 -3 градуса. Небольшой снег стоит ожидать не ранее 1-2 января.

Погода на западе Украины

На юге похолодает 30 декабря до -4 -7 градусов, но уже 1 января снова потеплеет, до +4 градусов. Снега на новогодние праздники жителям южных областей не обещают.

Погода на юге Украины

В Киеве сильный снег пройдет 29 декабря, а температура воздуха опустится до -6 -9 градусов. 31 декабря будет пасмурно, ночные морозы сменятся потеплением, ожидается мокрый снег. 1 января 0 -1 градус, снег с дождем.

Погода в Киеве