Погода на Новый год: синоптики предупредили украинцев об опасности

Погода в Украине на Новый год принесет потепление, но вместе с ним придут неприятные осадки, сильный ветер и гололедица. Синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко предупреждают украинцев об опасности и советуют гуляющим в новогоднюю ночь получше укутываться.

По прогнозу Наталки Диденко, 31 декабря ожидается мокрый снег, местами с дождем в Киевской, Черниговской, Сумской, Ровенской и Волынской областях. На остальную территорию осадки доберутся уже ближе к новогодней ночи, только Юг страны воздержится от существенных осадков. Из-за колебаний температуры на уровне нуля осадки будут переходить из снега в дождь.

1 января 2020 года небольшие осадки вероятны в Центре, на Востоке и Юге. Сухая погода ожидается в первый день Нового года на Севере и Западе, где может даже выглянуть солнце.

Наталка Диденко также предупредила о сильном с порывами северо-западном ветре. А ближайшей ночью из-за мороза дороги и тротуары будут скользкими, синоптик предупреждает о гололедице.

"Несмотря на потепление, будет некомфортно, закутуйтесь плотнее", - пишет Диденко.

В Киеве 31 декабря в первую половину дня будет без существенных осадков, а ближе к вечеру придет мокрый снег, местами - с дождем. В новогоднюю ночь мокрый снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся. Ближайшей ночью в Киеве от -1 до -3 мороза, днем - +1... +3 по Цельсию.

Погода в Украине на Новый год 2020 (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также прогнозируют сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду, который будет дуть как 31 декабря, так и 1 января.

Самой высокой температура будет в южных областях - от +3 до +5, а в Центре, на Севере и на большей части Запада 1 января похолодает на пару градусов.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января (фото: facebook.com/tala.didenko)