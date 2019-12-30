Погода на Новий рік: синоптики попередили українців про небезпеку

Погода в Україні на Новий рік принесе потепління, але разом з ним прийдуть неприємні опади, сильний вітер та ожеледь. Синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко попереджають українців про небезпеку і радять тим, хто гулятиме в новорічну ніч, закутуватися.

За прогнозом Наталки Діденко, 31 грудня очікується мокрий сніг, місцями з дощем в Київській, Чернігівській, Сумській, Рівненській і Волинській областях. На іншу територію опади доберуться вже ближче до новорічної ночі, тільки Південь країни утримається від істотних опадів. Через коливання температури на рівні нуля опади будуть переходити з снігу в дощ.

1 січня 2020 року невеликі опади ймовірні в Центрі, на Сході і Півдні. Суха погода очікується в перший день Нового року на Півночі і Заході, де може навіть виглянути сонце.

Наталка Діденко також попередила про сильний з поривами північно-західний вітер. А найближчої ночі через морози дороги і тротуари будуть слизькими, синоптик попереджає про ожеледицю.

"Незважаючи на потепління, буде некомфортно, закутуйтесь щільніше", - пише Діденко.

У Києві 31 грудня в першу половину дня буде без істотних опадів, а ближче до вечора прийде мокрий сніг, місцями з дощем. У новорічну ніч мокрий сніг у Києві посилиться і через потепління може переходити у дощ. Вдень 1 січня опади припиняться. Найближчої ночі у Києві від -1 до -3 морозу, вдень +1... +3 за Цельсієм.

Погода в Україні на Новий рік 2020 (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також прогнозують сильний вітер від 7 до 12 метрів в секунду, який буде дути як 31 грудня, і 1 січня.

Найвищою температура буде в південних областях - від +3 до +5, а в Центрі, на Півночі і на більшій частині Заходу 1 січня похолодає на пару градусів.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня (фото: facebook.com/tala.didenko)