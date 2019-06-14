Погода стремительно ухудшается: синоптики предупредили о сложной ситуации

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу напугает жителей нескольких областей

Погода в Украине в пятницу, 14 июня, станет неприятным сюрпризом для жителей нескольких областей. При высокой температуре воздуха возможны грозы, ливни и шквальный ветер.

Погода на востоке ожидается жаркая и душная. Синоптики сообщили, что в регионе возможно понижение температуры воздуха на несколько градусов. Ночью температура опустится до +15 +19 градусов, днем от +27 до +31 градуса, в Днепре +33 градуса.

В южных областях солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью +18 +22 градуса, днем столбики термометров покажут +29 +33 градуса. В Крыму без осадков, ночью +18 +20 градусов, днем +30 +32 градуса.

В северных областях возможна небольшая облачность, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

Западные области снова накроет грозами и ливнями. Возможно усиление порывов ветра до шквальных значений. Ночная температура воздуха составит +16 +19 градусов, днем воздух прогреется до +29 +32 градусов.

В центральной части страны будет сухо и солнечно. Ночью ожидается от +18 до +20 градусов, днем температура будет колебаться от +30 до +32 градусов.

В Киеве 14 июня будет солнечно и жарко, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов.

Погода в Украине 14 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко шокировала украинцев прогнозом погоды на ближайшую неделю.

А также мы рассказывали о том, что синоптик расстроил своим прогнозом погоды на длинные выходные.