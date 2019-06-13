Надвигаются сильные грозы: синоптик ошарашила прогнозом погоды на неделю

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных порадует жителей нескольких областей

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет оставаться жаркой, однако по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на страну надвигаются сильные грозы и некоторые области снова начнет заливать дождями. Об этом Диденко рассказала в своем блоге.

Погода до конца недели существенно не изменится, и жители многих областей будут страдать от высокой температуры воздуха.

"До конца текущей недели жара в Украине удержится. Максимальная дневная температура воздуха будет достигать во всех областях +30 +35 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +24 градуса. Важный фактор на эти жаркие дни! Температура воды в Черном море составляет 23-26 градусов, в Азовском – 24-27 градусов, в Днепре +22 +25 градусов", - сообщила синоптик.

Она предупредила, что в конце недели возможны кратковременные дожди с грозами, которые пройдут в западных областях, на севере и в центре. Во время дождей возможно снижение температуры воздуха на 10-12 градусов. На юге и востоке Украины будет преобладать сухая воздушная масса и синоптик предупредила, что усилится пожарная опасность.

Карта погоды

На следующей неделе обещанного похолодания можно не ждать, однако возможны кратковременные дожди.

"На следующей неделе синоптическая ситуация особых изменений не претерпит. Будет преобладать жаркая погода. Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до 27-32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течении дня +30 +35 градусов. Кратковременные дожди возможны местами на западе, ближе к середине недели, 19-20 июня, осадки распространятся на северную часть и Харьковскую область", - сообщила Диденко.

В Киеве будет жарко и небольшое облегчение насупит только к середине следующей недели.

"В Киеве 13-16 июня будет господствовать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 30-33 градусов выше нуля. Жара продержится в начале недели, а со вторник, с 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до +27 +29 градусов. В течении 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный синоптик сообщил, когда в Украине наступит прохлада.

А также рассказывали о том, что все длинные выходные в Украине будут испорчены дождями.