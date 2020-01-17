Погода на Крещение в Украине: синоптики кардинально изменили прогноз

Погода в Украине на Крещение ожидается мягкая и теплая в большинстве областей. Сильные морозы, которые прогнозировались ранее, не придут. Осадки также не прогнозируются.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу в Украине будет ясно и солнечно, местами возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха в большинстве регионов не превысит -1 -4 градусов, только в Карпатах возможно похолодание до -5 -7 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от +1 +3 градусов на востоке, юге и центре страны. На западе и севере от +2 до +4 градусов.

В воскресенье, 19 января, осадки не прогнозируются, везде ожидается сухая и ясная погода. Ночная температура составит -2 -4 градуса, днем будет прохладно, от +1 до +3 градусов.

Карта погоды на 19 января

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, осадки в Украине ожидаются не ранее, чем во второй половине следующей недели.

"Антициклон постарался. Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4 -9 градусов, завтра дне 0-5 тепла, 19 января от 2 мороза до 3 тепла. В столице будет сухо! Ночью 0-3 мороза, днем 18 января +1 +3 градуса, 19 января около нуля. Следующая неделю будет в Украине теплой, однако во второй половине станет больше осадков и ветра", - отметила синоптик.

Карта погоды

По данным сайта Метеопрог, ночная температура воздуха 19 января будет колебаться от 0 до -4 градусов, днем потеплеет до +1 +3 градусов. В нескольких областях есть вероятность осадков в ночные часы.

Карта погоды в Украине на 19 января