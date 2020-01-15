Погода на Крещение: синоптики напугали прогнозом на 19 января

Погода в Украине на Крещение ожидается холодная и пасмурная. В некоторых регионах ночная температура опустится до -7 градусов, днем также будет небольшой мороз, однако 19 января будет сухо.

Погода на востоке страны ожидается облачная, без осадков. Ночью температура будет колебаться от -2 -4 градусов в Харькове и Полтаве до -3 -5 градусов в Донецкой и Луганской областях. Днем в регионе от -1 до +2 градусов.

В южных областях малооблачно, осадки не прогнозируются, только в Крыму пройдет небольшой снег с дождем. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от +1 +3 градусов. В Крыму ночью 0 -2 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

На севере страны ясно, возможна небольшая облачность. Ночью температура опустится до -2 -4 градусов, днем прогреется до 0 +2 градусов.

В западных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью ожидается мороз от -2 до -7 градусов. Днем воздух немного прогреется, до +1 +3 градусов, в Ужгороде до +4 +6 градусов.

В центральной части страны будет холодно, но сухо и ясно. Ночью -2 -4 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

В Киеве 19 января ожидается солнечная и сухая погода, возможна небольшая облачность. Ночью -2 -4 градуса, днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов.

Карта погоды на 19 января

В понедельник, 20 января, в Украине немного потеплеет, будет сухо и ясно, небольшой дождь с мокрым снегом пройдет только в Крыму.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5 на востоке, западе и севере страны, в центральной части и на юге ночью от -2 до -4 градусов. Дневная температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

Карта погоды на 20 января