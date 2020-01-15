Погода на Водохреща: синоптики налякали прогнозом на 19 січня

Погода в Україні на Водохреща очікується холодна й похмура. У деяких регіонах нічна температура опуститься до -7 градусів, вдень також буде невеликий мороз, однак 19 січня буде сухо.

Погода на сході країни очікується хмарна, без опадів. Вночі температура коливатиметься від -2 -4 градусів в Харкові і Полтаві до -3 -5 градусів в Донецькій і Луганській областях. Вдень від -1 до +2 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються, тільки в Криму пройде невеликий сніг з дощем. Вночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +1 +3 градусів. У Криму вночі 0 -2 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

На півночі країни ясно, можлива невелика хмарність. Вночі температура опуститься до -2 -4 градусів, вдень прогріється до 0 +2 градусів.

У західних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі очікується мороз від -2 до -7 градусів. Вдень повітря трохи прогріється до +1 +3 градусів, в Ужгороді до +4 +6 градусів.

В центральній частині країни буде холодно, але сухо і ясно. Вночі -2 -4 градуси, вдень від 0 до +2 градусів.

У Києві 19 січня очікується сонячна і суха погода, можлива невелика хмарність. Вночі -2 -4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів.

Карта погоди на 19 січня

У понеділок, 20 січня, в Україні трохи потеплішає, буде сухо і ясно, невеликий дощ із мокрим снігом пройде тільки в Криму.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -5 на сході, заході та півночі країни, в центральній частині і на півдні вночі від -2 до -4 градусів. Денна температура повітря складе від -1 до +3 градусів.

Карта погоди на 20 січня