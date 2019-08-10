Погода готовит украинцам неприятный сюрприз: на какие области надвигается стихия

Погода в Украине 11 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине ежедневно "радует" жителей разных областей падающими деревьями и летающим шифером

Погода в Украине в воскресенье, 11 августа, принесет жителям некоторых областей очередную порцию неприятностей в виде локальных грозовых дождей, шквалистого ветра, и дождя. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В воскресенье в стране несколько потеплеет по сравнению со "свежей субботой", но гроза перенесется с Востока на Запад и северные области. Поморосит и на Винничине. В остальные же регионы сегодня придет комфортная, а местами жаркая, погода с умеренной облачностью.

Прохладней всего сегодня на Севере - ближайшей ночью в Сумской и Черниговской областях от +11 до +14, днем +22... +25 градусов. На северо-восточной Харьковщине +24... +26 тепла.

Погода в Украине 11 августа (фото: РБК-Украина)

Жарковато и сухо будет на Юге - до +32 в Херсонской области, а на Закарпатье и Черновиччине - от +28 до +31, но с дождями.

На остальных территориях средние показатели от +26 до +29 градусов.

В Киев в воскресенье также заглянет гроза, которая может принесет жителям столицы новые неприятности в виде "колышущейся арматуры". Ближайшей ночью +15... +17, а днем +26... +28 градусов.

Погода в Украине 11 августа (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

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