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Погода будет комфортной не везде: какие области накроет сильными грозами

Вторник 21 июля 2020 22:20
Погода будет комфортной не везде: какие области накроет сильными грозами
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине ожидается совершенно не летняя

Погода в Украине в среду, 22 июля, ожидается в большинстве регионов комфортной и сухой. Однако на западе ожидается снижение температуры, а север и часть востока накроет грозами.

На востоке грозы пройдут в Харьковской и Полтавской областях, в остальных – небольшая облачность, сухо, ожидается сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Порывы ветра до штормовых значений. Ночью в регионе от +17 до +20 градусов. Днем ожидается от +28 до +31 градуса. В Крыму без осадков, сильный ветер. Ночью +18 +20 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

В северных областях будет сухо, но прохладно, без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В западных областях ожидается сухая и солнечная погода. Ночью температура будет колебаться от +11 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут +20 +22 градуса.

В центральной части страны небольшая облачность, без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем прогреется до +24 +27 градусов.

В Киеве 22 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

Погода будет комфортной не везде: какие области накроет сильными грозами

Карта погоды в Украине на среду, 22 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину накроет уникальный атмосферный фронт.

А также рассказывали о том, что синоптики обновили прогноз погоды до конца июля и рассказали, где будет холодно.

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