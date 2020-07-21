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Погода буде комфортною не скрізь: які області накриє сильними грозами

Вівторок 21 липня 2020 22:20
Погода буде комфортною не скрізь: які області накриє сильними грозами
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні очікується зовсім не літня

Погода в Україні у середу, 22 липня, очікується в більшості регіонів комфортною і сухою Проте на заході очікується зниження температури, а північ і частину сходу накриє грозами.

На сході грози пройдуть у Харківській та Полтавській областях, в інших – невелика хмарність, сухо, очікується сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів.

На півдні України невелика хмарність, опади не прогнозуються. Пориви вітру до штормових значень. Вночі від +17 до +20 градусів. Вдень очікується від +28 до +31 градуса. У Криму без опадів, сильний вітер. Вночі +18 +20 градусів, вдень від +29 до +31 градуса.

В північних областях буде сухо, але прохолодно, без опадів. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

У західних областях очікується суха і сонячна погода. Вночі температура коливатиметься від +11 до +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +20 +22 градуси.

В центральній частині країни невелика хмарність, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, вдень прогріється до +24 +27 градусів.

У Києві 22 липня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +22 до +24 градусів.

Погода буде комфортною не скрізь: які області накриє сильними грозами

Карта погоди в Україні на середу, 22 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну накриє унікальний атмосферний фронт.

А також розповідали про те, що синоптики оновили прогноз погоди до кінця липня і розповіли, де буде холодно.

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