Погибшие герои января: истории и подвиги украинских защитников

На Донбассе на фронте в январе 2020-го погибли в боях с оккупантами 11 военных ВСУ. Жизнь большинства из них оборвали пули вражеских снайперов.

По данным пресс-центра ООС, всего в январе получили ранения 33 бойца, а количество нарушений "режима тишины" со стороны боевиков составило 230.

В первый месяц седьмого года российско-украинской войны в Донецкой области - шестеро воинов ВСУ, в Луганской области - семеро. Самом младшему из защитников было 22 года.

Старший солдат, водитель-санитар медицинской роты 130-го отдельного разведывательного батальона Сергей Дичек погиб 5 января в результате подрыва грузовика с украинскими военными в районе хутора Вольный (населенный пункт Золотое-4).

47-летний боец скончался на месте, несколько военных получили ранения.

Военный ВСУ Сергей Дичек (Фото: novynarnia.com)

Дичек родился 20 июля 1972 года в Волочиске под Хмельницким. Он отправился на фронт как контрактник весной 2015 года.

У Сергея остались жена, двое сыновей, дочь от первого брака, брат, сестра и престарелая мать.

43-летний старший солдат, механик-водитель БМП Сергей Рацун из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" также погиб 5 января - возле Крымского в Луганской области от пули снайпера оккупантов.

Сергей Петрович родился 28 октября 1976 года, он уроженец села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области, проживал в городе Славута.

Военный ВСУ Сергей Рацун (Фото: facebook.com)

Сначала отслужил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной бригаде, а после начала российской интервенции на Донбассе в 2014-м был мобилизован в 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду. Участвовал в боях под Дебальцево. В 2015-м был демобилизован, но вернулся на передовую уже в мае 2016-го - как контрактник - в составе 93-й омбр "Холодный Яр".

У Рацуна остались дочь, пасынок, мать и братья.

23-летний старший солдат Николай Довженко служил в 28-й отдельной мехбригаде им. Рыцарей Зимнего похода сначала в должности сапера-разведчика, а затем - старшего стрелка. Поздно вечером 9 января в районе Красногоровки Донецкой области боевики обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия. Николай получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в больницу, однако через несколько часов - 10 января - парень умер.

Николай Довженко (Фото: facebook.com/28brigade)

Николай родился 26 июля 1996 года в селе Цибулевка Великомихайловского района под Одессой, но большую часть жизни прожил в Киевской области. Подписал контракт с ВСУ в мае 2017-го.

В сети появилась информация, что молодой воин собирался пожениться - его девушка недавно родила ему дочь. У Николая также остались отец, брат и сестра.

24-летний старший солдат Алексей Кучкин (Василевский) был убит 15 января в результате обстрела снайпера во время дежурства на ВОП в промзоне Авдеевки.

Стрелок механизированного отделения мехбатальона 92-й омбр им. кошевого атамана Ивана Сирко три года служил в рядах ВСУ.

Алексей Кучкин (Василевский) (Фото: novynarnia.com)

Алексей родился 22 марта 1995 в селе Первухинка Богодуховского района под Харьковом. Парень женился за месяц до гибели. От первого брака имеет сына. У Кучкина (Василевского) также остались мать и брат.

Похоронили воина на Аллее Славы военного кладбища Соцгорода в Каменском.

Старший солдат Игорь Химичук погиб 16 января вблизи села Новозвановка Попаснянского района от пули вражеского снайпера. Он был командирован в 72-ю омбр им. Черных запорожцев.

Военный ВСУ Игорь Химичук (Фото: facebook.com)

Игорь родился 7 июня 1990 года в городе Чуднов под Житомиром. В 2015-2016 годах проходил службу в батальоне оперативного назначения Нацгвардии, а затем подписал контракт с ВСУ и служил в должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК.

Дома его ждали жена, сын, мать и сестры.

Старший солдат из 72-й омбр им. Черных Запорожцев Валерий Закусило с позывным "Морячок" погиб 18 января в бою в результате массивного обстрела оккупантов из минометов калибра 120 мм по защитникам села Орехово. Тогда также восемь бойцов ВСУ получили ранения.

Военный ВСУ Валерий Закусило (Фото: facebook.com/72.brigade.best)

Валерий родился 27 октября 1987 года в Латвии. Вернулся в Украину в село Гуничи Овручского района под Житомиром после развода с женой, взяв с собой сына.

Он отслужил срочную службу в морской пехоте, после чего подписал контракт с ВСУ.

Закусило похоронили бойца на Аллее славы кладбища "Сухой Яр" в Белой Церкви. У него остались жена, две дочери, отец и мать.

48-летний младший сержант из 72 омбр им. Черных Запорожцев Александр Слободанюк с позывным "Кэп" погиб 19 января в Попаснянском районе Луганской области. Тогда на праздник Крещение Господне оккупанты атаковали позиции ВСУ из зартиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Слободанюк родился 7 января 1972 года в Одесской области в семье военных. Жил в Первомайске под Николаевом.

Александр Слободанюк (Фото: facebook.com)

Отправился на фронт вскоре после начала российской интервенции. Сначала сначала служил в пограничных войсках, в 2015-2016 годах - в 80-й десантно-штурмовой бригаде, затем подписал контракт с 72 обмр.

У Александра осталось двое детей, родители и сестра.

31-летний младший сержант, командир отделения 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр Василий Муха 20 января получил смертельную травму в результате выстрела вражеского снайпера в районе поселка Опытное Ясиноватского района.

Василий Муха (Фото: facebook.com)

Василий родился 6 апреля 1988 года в селе Пески-Радьковские Боровского района под Харьковом. Начинал службу в ВСУ в 92 омбр. Сначала был разведчиком, потом сапером. Несколько раз продлевал контракт, и ему оставалось служить ще только 10 дней.

Похоронили бойца в родном селе. Из родных у Василия остался только отец.

22-летний старший солдат, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Сорочук погиб 2 января от пули снайпера в районе Водяного Волновахского района Донецкой области.

Николай родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района на Волыни, с 2000 жил в селе Лище под Луцком. Как контрактник участвовал в боевых действиях вблизи Попасной, Новозвановки, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого. После демобилизации через некоторое время снова - 16 декабря 2019 года - заключил новый контракт с ВСУ.

Николай Сорочук (Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz)

На фронте встретил свою любовь - парамедики батальона "Госпитальеры" Яну Черногуз.

Похоронили воина на Аллее почетных захоронений городского кладбища Луцка.

У него остались мать и сестра.

Солдат 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Щуренко не дожил до своего 42-летия всего один день. Он погиб 26 января вблизи Красногоровки, когда автомобиль с украинскими военными остреляли из СПГ-9 со стороны оккупированной Старомихайловки.

Евгений Щуренко (Фото: facebook.com/OOTCKSP)

Евгений родился в селе Лески Килийского района Одесской области. Жил в Килии, работал трактористом и водителем. Летом 2019 года поступил на службу по контракту, получил должность старшего механика-водителя 1-го отделения 2-го взвода 1-й роты 1-го батальона 28-й омбр.

Дома его ждали жена, сын-военнослужащий, мать, брат и сестра.

28-летний командир отделения одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана И. Выговского Антон Хоба погиб 26 января в районе поселка Северное Донецкой. "Киборг" подорвался на мине - ловушке.

Антон родился 5 ноября 1992 года в городе Шостка под Сумами. Отправился защищать Украину добровольцем, затем подписал контракт с ВСУ и попал в 91-й отдельный полк оперативного обеспечения: сначала на должность сапера, впоследствии стал командиром инженерно-саперного отделения.

Антон Хоба (Фото: facebook.com)

Воевал под Дебальцево, защищал Донецкий аэропорт, 2016-2017 годах выполнял боевые задачи на Светлодарской дуге в составе 1-го механизированного батальона 53-й омбр. В 2018 году снова пошел в армию на контракт, и оказался в 13-м отдельном мотопехотном батальона 58-й омбр.

Героя похоронили на Аллее Славы в Шостке. У него остались родители и брат.