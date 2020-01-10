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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 11:31
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Фото: Николай Довженко (facebook.com/28brigade)

Погиб боец 28 ОМБр Николай Довженко  

В ночь на 10 января на Донбассе в результате обстрела погиб военнослужащий Николай Довженко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 28 отдельной механизированной бригады ВСУ.

В бригаде подтвердили, что в ночь на 10 января от пули противника погиб их военнослужащий.

"Около 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года", - говорится в сообщении.

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Кроме того, по данным штаба, за прошедшие сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями вооружение при обстрелах не применялось. В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны укрепления в районе Павлополя, Водяного, Невесельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольный.

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