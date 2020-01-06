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Душа болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воинов

STYLERВойна    06.01.2020 - 16:19
Душа болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воинов
На Донбассе погибли двое воинов ВСУ (Фото: коллаж РБК-Украина)

На фронте погибли "холодноярец" Сергей Рацун и разведчик Сергей Дичек

На Донбассе на фронте погибли двое украинских военных - 5 января жизнь одного бойца оборвала пуля вражеского снайпера возле Крымского, а в районе Хутора Вольный в результате подрыва грузовика, который наехал на мину, скончался второй военнослужащий от фатальных ранений прямо на месте. Оба трагических случая произошли в Луганской области в зоне проведения ООС.

Как стало известно из сообщений в соцсетях, погиб от обстрелов в воскресенье 43-летний Сергей Рацун из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Сергей Петрович - уроженец села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Он проживал в городе Славута, рассказал брат погибшего Олександр в комментариях к сообщению в Facebook под фото в посте, сделанных во время боевого слаживания бригады на Яворивском полигоне летом.

"Грустная новость. Вчера, в 21.05, от вражеской пули снайпера погиб наш защитник, брат, друг Сергей Рацун. Вечная память герою. Пусть земля будет тебе пухом, брат. Покойся с миром. Бог всегда с нами... Иначе и не может быть", - написал он.

Военный ВСУ Сергей Рацун (Фото: facebook.com)

Погибший в результате подрыва - 48-летний разведчик Сергей Дичек из Волоческа под Хмельницким. Об этом рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает местное издание "Є".

Боец служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне, и воевал на россйско-украинской войне более 5 лет.

Душа болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воинов

Военный ВСУ Сергей Дичек (Фото: novynarnia.com)

У Дичека остались жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района, и пожилая мама.

Пользователи сети выражают свои соболезнования родным и близким погибших воинов и благодарят их за мужество и готовность отдать жизни для защиты Украины от оккупантов.

  • Светлая память Воину! Искренние соболезнования родителям, родным, побратимам.
  • Вечная память, Царство небесное, родным сочувствие. Держитесь.
  • Царство небесное! Вечная память. Душа болит за каждого. Но когда погибают земляки - кажеться, теряешь кого-то родного.
  • Вечная память! Герои не умирают!

Душа болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воиновДуша болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воинов

Фото: скрин комментариев facebook.com

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