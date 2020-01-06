Душа болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воинов

На фронте погибли "холодноярец" Сергей Рацун и разведчик Сергей Дичек
На Донбассе на фронте погибли двое украинских военных - 5 января жизнь одного бойца оборвала пуля вражеского снайпера возле Крымского, а в районе Хутора Вольный в результате подрыва грузовика, который наехал на мину, скончался второй военнослужащий от фатальных ранений прямо на месте. Оба трагических случая произошли в Луганской области в зоне проведения ООС.
Как стало известно из сообщений в соцсетях, погиб от обстрелов в воскресенье 43-летний Сергей Рацун из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Сергей Петрович - уроженец села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Он проживал в городе Славута, рассказал брат погибшего Олександр в комментариях к сообщению в Facebook под фото в посте, сделанных во время боевого слаживания бригады на Яворивском полигоне летом.
"Грустная новость. Вчера, в 21.05, от вражеской пули снайпера погиб наш защитник, брат, друг Сергей Рацун. Вечная память герою. Пусть земля будет тебе пухом, брат. Покойся с миром. Бог всегда с нами... Иначе и не может быть", - написал он.
Военный ВСУ Сергей Рацун (Фото: facebook.com)
Погибший в результате подрыва - 48-летний разведчик Сергей Дичек из Волоческа под Хмельницким. Об этом рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает местное издание "Є".
Боец служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне, и воевал на россйско-украинской войне более 5 лет.
Военный ВСУ Сергей Дичек (Фото: novynarnia.com)
У Дичека остались жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района, и пожилая мама.
Пользователи сети выражают свои соболезнования родным и близким погибших воинов и благодарят их за мужество и готовность отдать жизни для защиты Украины от оккупантов.
Фото: скрин комментариев facebook.com