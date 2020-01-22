Стало известно имя погибшего украинского военного на Донбассе

Фото: Николай Сорочук (facebook.com/yaryna.chornohuz)

Погиб уроженец Волынской области 22-летний Николай Сорочук

На Донбассе сегодня, 22 января, погиб военнослужащий Объединенных сил Николай Сорочук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные новости.

Сообщается, на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний Николай Сорочук, который был родом из села Лище, что вблизи Луцка (Волынская область).

Также волонтер Ярина Чорногуз в Facebook подтвердила гибель Сорочука.

"Сегодня ушел из жизни парень, которого я любила. Сегодня ночью он написал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти этому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - написала Черногуз.

Напомним, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщало РБК-Украина, 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.