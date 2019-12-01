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Погиб ребенок: в центре Киева обстреляли Range Rover (фото, видео)

STYLERЖизнь    01.12.2019 - 18:41
Погиб ребенок: в центре Киева обстреляли Range Rover (фото, видео)
В Киеве обстреляли Range Rover и убили ребенка (фото: РБК-Украина)

В Киеве неизвестные обстреляли авто, в котором находился ребенок

Сегодня, 1 декабря, в центре столицы Украины неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета. Во время обстрела в машине находился ребенок, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской около 17:00. В Киеве ввели оперативный план перехват автомобиля Lexus, на котором, вероятно, были злоумышленники.

Погиб ребенок: в центре Киева обстреляли Range Rover (фото, видео)

В Киеве обстреляли Range Rover и убили ребенка (фото: kiev.informator.ua)

На переднем боковом стекле Range Rover со стороны водителя видны следы от пули. Водитель авто получил ранения. Предполагается, что он отец семейства. По состоянию на 17:45 мертвый ребенок все еще находился в обстрелянном авто. Стало известно, что это трехлетний мальчик.

Погиб ребенок: в центре Киева обстреляли Range Rover (фото, видео)

Погиб ребенок: в центре Киева обстреляли Range Rover (фото, видео)

В Киеве обстреляли Range Rover и убили ребенка (фото: kiev.informator.ua)

Полиция устанавливает все детали инцидента и пытается выяснить, бил ли это конфликт или умышленное покушение.

В Киеве обстреляли Range Rover и убили ребенка (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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