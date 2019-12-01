Загинула дитина: в центрі Києва обстріляли Range Rover (фото, відео)

У Києві обстріляли Range Rover і вбили дитину (фото: РБК-Україна)

У Києві невідомі обстріляли авто, в якому перебувала дитина

Сьогодні, 1 грудня, в центрі столиці України невідомі обстріляли автомобіль Range Rover чорного кольору. Під час обстрілу в машині знаходилася дитина, яка померла від отриманих травм. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській близько 17:00. У Києві ввели оперативний план перехоплення автомобіля Lexus, на якому, ймовірно, були зловмисники.

У Києві обстріляли Range Rover і вбили дитину (фото: kiev.informator.ua)

На передньому бічному склі Range Rover з боку водія видно сліди від кулі. Водій авто отримав поранення. Передбачається, що він батько сімейства. Станом на 17:45 мертва дитина все ще перебувала у авто. Стало відомо, що це трирічний хлопчик.

У Києві обстріляли Range Rover і вбили дитину (фото: kiev.informator.ua)

Поліція встановлює всі деталі інциденту і намагається з'ясувати, чи бив це конфлікт або умисний замах.

У Києві обстріляли Range Rover і вбили дитину (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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