Поганий день для нових справ. Астролог озвучила прогноз та всі важливі поради на 21 лютого

Прогноз астропогоди на 21 лютого

"Стресовий період. Жорсткий день, що потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це період самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій", - пояснила Соловйова.

"Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення. Шкідливо вести сидячий спосіб життя. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь провокаціям. Проявляйте впевненість, наполегливість. Це період посту, утримання, обережності", - також радить вона.

Цієї п'ятниці не рекомендується м’ясна їжа. Астролог радить зробити вдома прибирання, завершувати поточні справи. Добре ходити пішки, розвивати свою внутрішню енергетику, очистити організм.



Гороскоп на 21 лютого (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

21 лютого - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - нагадала Соловйова.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах.

Окрім цього, з 11: 32, 21 лютого, до 11:21, 22 лютого, Сонце буде у руйнівному градусі Риб. У Рибах цей градус чинить руйнівну дію, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до розчарування у житті, перешкоди, борги.

"Не призначайте на цей період важливі справи, які пов’язано зі сферою відповідальності Сонця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - пояснила астролог.

Якщо ж нічого для себе не бажати, а замість цього бачити страждання інших та допомагати людям - можна отримати винагороду.