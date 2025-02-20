Удача благословить лише ці три знаки Зодіаку

Риби

Ваш сезон щастя, як виявилося, почався ще 19 лютого. І тепер хвиля удачі й чудес накриє вас із головою. Важливо лише дозволити не відмовлятися від подарунків, яких буде чимало.

У якийсь момент здасться, що вам час починати діяти. І це правда, до кінця лютого вам потрібно голосно про себе заявити та нарешті опинитися в центрі уваги. Відчиніть усі двері, які раніше були перед вами зачиненими, і більше не дозволяйте собі зазнавати поразки.

Лев

Вже найближчим часом ви зможете видихнути - період ретроградного Марса, який заважав вам в усіх справах, нарешті послабить хватку. У вашому житті почнеться нова глава, яка навряд чи здасться сумною. Удача вас благословить, сміливо йдіть уперед.

Не дозволяйте вогню у вашій душі згасати. Усе погане залишиться в минулому, а вам варто лише довіритися чудесам. Випробування, яких останнім часом могло бути чимало, все ж дадуть свої плоди - і якщо ви пройшли їх із гідністю, то результати будуть неймовірними.

Рак

Конфлікти та проблеми, які заважали вам насолоджуватися життям, себе вичерпали. Гороскоп на кінець лютого обіцяє вам початок "білої" смуги, ви будете дуже здивовані. Налаштовуйтеся на дні чудес і не забувайте про відпочинок, дозвольте собі розслабитися.

Найближчі дні будуть важливими, але спокійними. У всьому важливий баланс, і ви нарешті зможете навчитися його утримувати. Не впускайте у своє життя тих, хто спробує зіпсувати ваш настрій, ставте свої інтереси на перше місце.