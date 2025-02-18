Сонце поверне щастя в життя 4 знаків Зодіаку. Все зміниться вже у вівторок

У вівторок, 18 лютого, в житті представників 4 знаків Зодіаку можуть відбутися зміни. Позитивний вплив принесе Сонце, яке опинитися у цікавому положенні.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цей вівторок та сказала, що треба робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 18 лютого

"Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на більш високий ступінь розвитку", - розповіла Соловйова.

"Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. День гармонії, преображення, перемоги над комплексами. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу", - також пояснила вона.

Окрім цього, астролог не радить починати нові справи та проводити операції - хірургічні та стоматологічні.



Гороскоп на вівторок (ілюстративне фото: freepik.com)

Астроцікавинки на 18 лютого

Цього дня Сонце здійснює інгресію до знаку Риб️. Залежно від того, в якому секторі вашого радиксу це станеться, у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті.

"Сонце буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 20 березня 2025 року. Це - нейтральне положення для денного світила.

Його позитивний вплив у період з 18 лютого до 20 березня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Риби

Рак

Скорпіон

Телець

Козеріг.

Уважними з дією цього світила у цей період треба бути:

Близнюкам

Стрільцям

Дівам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом. У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами", - зазначила Соловйова.