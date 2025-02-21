Плохой день для новых дел. Астролог озвучила прогноз и все важные советы на 21 февраля

Прогноз астропогоды на 21 февраля

"Стрессовый период. Жесткий день, требующий большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Это период самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций", - пояснила Соловьева.

"Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения. Вредно вести сидячий образ жизни. Все события проверяйте на соблазны и не поддавайтесь провокациям. Проявляйте уверенность, настойчивость. Это период поста, воздержания, осторожности", - также советует она.

В эту пятницу не рекомендуется мясная пища. Астролог советует сделать дома уборку, завершать текущие дела. Хорошо ходить пешком, развивать свою внутреннюю энергетику, очистить организм.



Гороскоп на 21 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

21 февраля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - напомнила Соловьева.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

Кроме этого, с 11:32, 21 февраля, до 11:21, 22 февраля, Солнце будет в разрушительном градусе Рыб. В Рыбах этот градус оказывает разрушительное действие, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к разочарованию в жизни, препятствия, долги.

"Не назначайте на этот период важные дела, связанныесо сферой ответственности Солнца. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - пояснила астролог.

Если же ничего для себя не желать, а вместо этого видеть страдания других и помогать людям - можно получить вознаграждение.