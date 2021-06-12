В поезде при странных обстоятельствах умер пассажир: что говорят в Укрзализныце

В поезде Укрзализныци произошла трагедия. Пассажир рейса № 358 Рахов - Киев скончался через несколько часов после падения с верхней полки, и медики "скорой", прибывшие на станцию после вызова, только констатировали смерть.
Об этом 12 июня передали в пресс-службе Укрзализныци.
При этом отмечается, что следов телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили.
Детали трагического случая выясняют правоохранители и железнодорожники.
Согласно предварительной информации, пассажир упал с полки около трех часов ночи. После этого мужчина сказал жене, что у него нормальное самочувствие.
Уже под утро ему стало хуже. Поездная бригада вызвала экстренную медпомощь на ближайшую станцию Фастов. Когда поезд туда приехал, пассажир был уже мертв.
"Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - рассказали в компании.
В УЗ призвали пассажиров "неуклонно соблюдать" правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта.
"Также просим пассажиров во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила", - добавили в пресс-службе Укрзализныци.
Напомним, что в прошлом году Укрзализныця попала в скандал после травмирования пассажирки в поезде, на которую упала полка с мужчиной. В результате происшествия 60-летняя пострадавшая получила перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и различные гематомы. Женщине потребовалась дорогостоящая операция.
Позже в Укрзализныце высказались о ситуации и заявили, что это не полка сама упала, а мужчина ее плохо закрепил, что и привело к инциденту.