В поезде при странных обстоятельствах умер пассажир: что говорят в Укрзализныце

При этом отмечается, что следов телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили.

Детали трагического случая выясняют правоохранители и железнодорожники.

Согласно предварительной информации, пассажир упал с полки около трех часов ночи. После этого мужчина сказал жене, что у него нормальное самочувствие.

Уже под утро ему стало хуже. Поездная бригада вызвала экстренную медпомощь на ближайшую станцию Фастов. Когда поезд туда приехал, пассажир был уже мертв.

"Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - рассказали в компании.

В УЗ призвали пассажиров "неуклонно соблюдать" правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта.

"Также просим пассажиров во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила", - добавили в пресс-службе Укрзализныци.