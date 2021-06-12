У поїзді за дивних обставин помер пасажир: що кажуть в Укрзалізниці

При цьому наголошується, що слідів тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили.

Деталі трагічного випадку з'ясовують правоохоронці та залізничники.

Згідно з попередньою інформацією, пасажир впав з полиці близько третьої години ночі. Після цього чоловік сказав дружині, що у нього нормальне самопочуття.

Вже під ранок йому стало гірше. Поїзна бригада викликала екстрену медичну допомогу на найближчу станцію Фастів. Коли поїзд туди приїхав, пасажир був уже мертвий.

"Слід зазначити, що полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався", - розповіли в компанії.

В УЗ закликали пасажирів "неухильно дотримуватися" правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту.

"Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні перила", - додали в прес-службі Укрзалізниці.