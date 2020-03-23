ЧП на вокзале в Киеве: в поезде заблокированы десятки людей

В Киев прибыл спецрейс из Риги с украинцами и как сообщают журналисты, уже несколько часов пассажиров не выпускают из вагонов. По предварительным данным, в каждом вагоне обнаружили пассажиров с повышенной температурой тела.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, поезд "четырех столиц" прибыл в Киев в 15:45 и из вагонов до сих пор никого не выпустили.

По данным "Киев Оперативный", в поезде находятся пассажиры с высокой температурой тела. К самому поезду никого не пускают, а возле вокзала стоит полиция.

"Плохая новость пришла от проверенного источника в СБУ. Сегодня в 15:45 на столичный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент из поезда никого не выпускают, так как почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на высшем уровне принимается решение по поводу дальнейших действий", - говорится в сообщении.

В Киев прибыл спецрейс из Риги (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В комментариях указано, что в поезде находятся украинцы, которые вернулись дом из Беларуси и стран Балтии. Журналистов к поезду не пускают.

Позже стало известно, что всех пассажиров выпустили из вагонов около 8 часов вечера. Всем был сделан экспресс-тест на коронавирус - ни у кого заражение не было обнаружено.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что МАУ выполнит еще восемь рейсов для граждан Украины, которые застряли в других странах.