З поїзда нікого не випускають: у Київ прибув спецрейс з Риги

У Київ прибув спецрейс з Риги з українцями і як повідомляють журналісти, вже кілька годин пасажирів не випускають з вагонів. За попередніми даними, в кожному вагоні виявили пасажирів з підвищеною температурою тіла.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, поїзд "чотирьох столиць" прибув до Києва о 15:45 і з вагонів досі нікого не випустили.

За даними "Київ Оперативний", в поїзді перебувають пасажири з високою температурою тіла. До самого поїзда нікого не пускають, а біля вокзалу стоїть поліція.

"Погана новина прийшла від перевіреного джерела в СБУ. Сьогодні о 15:45 на столичний вокзал прибув потяг з нашими громадянами з Риги (Латвія). На поточний момент з поїзда нікого не випускають, через те, що майже у кожному вагоні є люди з температурою під 40. Зараз на вищому рівні приймається рішення щодо подальших дій", - йдеться в повідомленні.

У Київ прибув спецрейс з Риги (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В коментарях зазначено, що в поїзді перебувають українці, які повернулися додому з Білорусі та країн Балтії. Журналістів до поїзда не пускають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що МАУ виконає ще вісім рейсів для громадян України, які застрягли в інших країнах.