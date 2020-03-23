ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МАУ выполнит еще восемь рейсов для возвращения украинцев из-за границы

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 14:27
МАУ выполнит еще восемь рейсов для возвращения украинцев из-за границы
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Рейсы будут выполнены с 23 по 28 марта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения украинцев из-за рубежа с 23 по 28 марта в рамках эвакуации из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Как отмечается, на данный момент для бронирования доступны следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто.

Кроме того, МАУ также изучает спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа

Напомним, "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

Кроме того, по состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украину из-за границы вернулись почти 60 тыс. граждан в свою очередь 21 марта из-за рубежа в Украину вернулись 13,5 тыс. граждан.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На это время последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

На карантин в Киеве закрыли все интернаты В Испании 4,5 тыс. новых случаев заражения и почти 500 смертей от коронавируса
Новости Украины КоронавирусМеждународные авиалинии Украиныэвакуация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь