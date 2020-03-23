МАУ выполнит еще восемь рейсов для возвращения украинцев из-за границы

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Рейсы будут выполнены с 23 по 28 марта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения украинцев из-за рубежа с 23 по 28 марта в рамках эвакуации из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Как отмечается, на данный момент для бронирования доступны следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто.

Кроме того, МАУ также изучает спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа

Напомним, "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

Кроме того, по состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украину из-за границы вернулись почти 60 тыс. граждан в свою очередь 21 марта из-за рубежа в Украину вернулись 13,5 тыс. граждан.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На это время последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.