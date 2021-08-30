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Поезда между Польшей и Украиной могут восстановить: названа дата

Автор: Роман Мирончук

В расписании сообщений компании Polskie Linie Kolejowe на осень появились два поезда из Перемышля в Киев, один из Перемышля в Одессу и один из Вроцлава во Львов (беспересадочный вагон).

Об этом сообщает Yavp.pl.

Согласно расписанию, курсировать поезда начнут с 15 сентября. Правда, официальной информации о возобновлении сообщения между Польшей и Украиной ни от Polskie Linie Kolejowe, ни от Укрзализныци пока нет.

Недоступна также возможность бронирования билетов на рейсы, которые появились в расписании.

Отметим, что до 31 августа в Польше действует правительственный запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Украиной. В то же время нового распоряжения, которое бы продолжало действие этого запрета, на данный момент нет.

Скриншоты с portalpasazera.pl

Напомним Укрзализныця попала в очередной скандал. Один из пассажиров поезда Черновцы-Чернигов пожаловался на то, что он дополнительно заплатил 150 гривен, чтобы ехать в вагоне с кондиционером, но он оказался нерабочим.

Мы также писали о том, что Укрзализныця представила новые плацкартные вагоны после капитального ремонта. Их продемонстрировали на выставке подвижного состава, которая прошла в Киеве.

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Укрзализныця