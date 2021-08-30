Поїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо дату

У розкладі повідомлень компанії Polskie Linie Kolejowe на осінь з'явилися два поїзди з Перемишля до Києва, один з Перемишля до Одеси і один з Вроцлава до Львова (безпересадочний вагон).
Про це повідомляє Yavp.pl.
Згідно з розкладом, курсувати поїзди почнуть з 15 вересня. Правда, офіційної інформації про відновлення сполучення між Польщею і Україною ні від Polskie Linie Kolejowe, ні від Укрзалізниці поки немає.
Недоступна також можливість бронювання квитків на рейси, які з'явилися в розкладі.
Зазначимо, що до 31 серпня в Польщі діє урядова заборона на пасажирські залізничні перевезення з Україною. У той же час нового розпорядження, яке б продовжувало дію цієї заборони, на даний момент немає.
Скріншоти з portalpasazera.pl
Нагадаємо Укрзалізниця потрапила в черговий скандал. Один з пасажирів поїзда Чернівці-Чернігів поскаржився на те, що він додатково заплатив 150 гривень, щоб їхати у вагоні з кондиціонером, але він виявився неробочим.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця представила нові плацкартні вагони після капітального ремонту. Їх продемонстрували на виставці рухомого складу, яка пройшла в Києві.